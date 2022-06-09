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Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевом пиджаке Zara

Кейт Миддлтон появилась на публике в пиджаке Zara за 50 фунтов стерлингов

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в дешевом пиджаке. Соответствующие фотографии опубликованы на сайте журнала Elle.

40-летняя Кейт Миддлтон встретилась с работниками благотворительной организации Little Village Brent в штаб-квартире компании, которая расположена в Лондоне. Папарацци запечатлели супругу принца Уильяма в классических брюках марки Roland Mouret и туфлях на каблуках Gianvito Rossi с клатчем Massimo Dutti в руках.

Внимание журналистов привлек пиджак знаменитости. Выяснилось, что для выхода в свет она выбрала белый жакет массмаркетового бренда Zara, стоимость которого составляет 50 фунтов стерлингов (3654 рубля). На размещенных кадрах также видно, что на лице королевской особы макияж в нюдовых оттенках, а волосы при этом выпрямлены и распущены.

Герцогиня не в первый раз посещает общественные мероприятия в нарядах Zara. В октябре 2021 года фотографы сняли Кейт Миддлтон в платье длины макси в мелкую клетку из коллекции упомянутой марки. Уточнялось, что цена вещи была равна 16 фунтам стерлингов (1169 рублей) с учетом скидки.

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Майя Пономаренко
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