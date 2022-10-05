Сообщение о выдаче повесток в мытищинском отделе ГИБДД оказалось недостоверным

Сообщение о выдаче повесток в отделе ГИБДД в подмосковных Мытищах оказалось недостоверным

Сообщение о выдаче повесток в отделе ГИБДД в подмосковных Мытищах оказалось недостоверным.

В Telegram-канале «Типичные Мытищи» появился пост, в котором утверждается, что в отделе ГИБДД на Олимпийском проспекте в Мытищах у мужчин проверяют паспорт и направляют к столу, где выписывают повестки.

Утверждается, что эта информация изначально появилась в Telegram-канале «Где выдают повестки». Найти этот пост не удалось, так как в мессенджере уже много каналов с аналогичным названием, большинство постов в них не содержат никакого подтверждения опубликованной информации.

Источник сведений о якобы выдаче повесток в отделе ГИБДД анонимен. Никаких доказательств в постах не приводится. На это обратили внимание и подписчики канала «Типичные Мытищи», которые усомнились в достоверности информации. При этом в соцсетях не удалось найти другие упоминания о том, что в отделении ГИБДД в Мытищах выдают повестки.

Тем не менее уполномоченный человек мог бы вручить повестку в том числе и в отделении ГИБДД. «Повестку могут вручить: сотрудник военкомата, предъявив удостоверение, а также иные граждане, уполномоченные военным комиссаром, входящие в состав его аппарата усиления», — сказано на сайте «Объясняем.рф».

Российские СМИ не заинтересовало сообщение о вручении повесток в отделении ГИБДД в Мытищах. В соцсетях информация также не получила широкое распространение, что говорит о недоверии россиян к этой информации. Во «ВКонтакте» удалось найти лишь два поста на эту тему. В комментариях пользователи также усомнились в достоверности сведений.