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Блогерша показала на видео небритые подмышки в ответ на критику ее внешности

Блогерша Джо Влоггс показала небритые подмышки в ответ на обвинения в неженственности

Кадр: @jovloggs

Блогерша Джо Влоггс показала небритые подмышки в ответ на критику ее внешности в сети. Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте.

Известно, что Влоггс на своей странице освещает идеи бодипозитива, заявляя, что девушки должны выглядеть так, как комфортно им самим. В том числе инфлюэнсерша демонстрирует растительность на теле, в связи с чем, по ее словам, некоторые зрители обвиняют ее в неженственности. «Я цисгендерный (совпадение гендерной идентичности и биологического пола) гетеросексуальный мужчина. И даже я брею подмышечные впадины, чтобы они не воняли, когда потные, ведь волосы усугубляют ситуацию», — гласил приведенный юзершей комментарий одного из пользователей.

В то же время девушка предстала на размещенных кадрах в красной майке и брюках. Когда она подняла руки вверх, стало видно, что у нее не удалена растительность под мышками. «Мое тело — мой выбор, и мне все равно, что ты думаешь», — указала она в подписи.

В июле сообщалось, что английская актриса Эмма Коррин попала на обложку августовского номера журнала Vogue с небритыми подмышками. На размещенном снимке звезда позировала в украшенном бусинами жилете песочного цвета и белой майке.

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Алина Гостева
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