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Троих сотрудников российской колонии осудят за взятки от заключенных

В Ставропольском крае троих бывших сотрудников ФСИН осудят за взятки от заключенных

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Ставропольском крае суд рассмотрит дело троих бывших сотрудников исправительной колонии №2 (ИК-2) УФСИН по региону о получении взяток от заключенных и халатности. Об этом в среду, 5 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с сентября 2020-го по май 2021 года экс-инспектор группы надзора колонии договорился за вознаграждение передать двоим осужденным наушники и четыре телефона. Суммарно он получил 28 тысяч рублей. Кроме того, в мае 2021 года экс-сотрудник получил 70 тысяч рублей от знакомого заключенного и передал тому семь телефонов и две пары наушников. Чтобы осуществить план, инспектор попросил кинолога колонии спрятать в своем обмундировании запрещенные ценности. При досмотре через контрольно-пропускной пункт коллега досмотрел его некачественно и не нашел гаджеты.

По факту произошедшего возбуждены дела по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий»), части 1 статьи 293 («Халатность»), части 3 статьи 290 («Получение взятки») и части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») УК РФ.

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Екатерина Власова
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