СКР зафиксировал применение военными ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами

СКР зафиксировал применение военными ВСУ ракет HIMARS нового типа при атаке на Докучаевск

Следователи Следственного комитета России (СКР) приехали на место обстрела школы-интерната в Докучаевске. Об этом сообщает РИА Новости.

При осмотре места происшествия следователи зафиксировали применение военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракет HIMARS с поражающими элементами. Осколки снарядов планируют отправить на экспертизу.

Об обстреле города Докучаевск в Донецкой народной Республике (ДНР) стало известно в ночь на 4 октября. Отмечается, что украинские военнослужащие обстреляли населенный пункт американскими ракетами РСЗО HIMARS нового типа.