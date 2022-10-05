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Пожилой мужчина потерял глаз в схватке с гиеной

The Star: в Кении 60-летний Абди Афи Мохамуд лишился глаза в схватке с гиеной

Фото: Hans Veth / Unsplash

В Кении 60-летний мужчина вступил в схватку с гиеной, которая пробралась на территорию фермы, и лишился глаза. Об этом сообщает The Star.

Инцидент произошел в Северо-Восточной провинции страны в сентябре. Абди Афи Мохамуд присматривал за козами на ферме у берега реки Тана, когда в загон пробралась гиена и начала нападать на животных. Пожилой мужчина услышал крики коз, пошел посмотреть, в чем дело, увидел хищницу и решил прогнать ее. Гиена набросилась на кенийца, и он, не ожидая такой прыти от животного, сразу же потерял равновесие и упал.

«Все произошло очень быстро. Я оказался на земле прежде, чем понял, что происходит, а гиена бросалась на меня. Мои крики услышали односельчане, прибежали на помощь и убили ее», — рассказал Мохамуд в больнице.

Пострадавшему, который лишился глаза и потерял много крови, оказали первую помощь земляки. Они же отвезли его в больницу. Сейчас фермер все еще находится в стационаре, однако, по словам врачей, идет на поправку.

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Его сын Юсуф заявил, что это был четвертый случай нападения гиен на жителей Таны за месяц. Он также призвал власти вмешаться в ситуацию, так как на северо-востоке Кении уже несколько лет продолжается сильная засуха и дикие животные все чаще подбираются к поселениям, чтобы добыть еду и воду.

Сосед Мохамуда Абди Хуссейн рассказал, что местные живут в постоянном страхе и не знают, когда гиены нанесут следующий удар. О реакции властей на инцидент не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве стая гиен набросилась на семью. В результате женщина лишилась обеих рук.

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Никита Савин
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