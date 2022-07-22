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Гиены оторвали обе руки женщине и откусили все пальцы ее сыну

Zwnews: в Зимбабве стая гиен оторвала руки женщине и пальцы ее сыну

Фото: Mariana Bazo / Reuters

В Зимбабве стая гиен набросилась на семью, оторвала руки женщине и откусила пальцы ее сыну. Об этом сообщает Zwnews.

Инцидент произошел в районе Зака провинции Масвинго ночью в понедельник, 18 июля. Гиены атаковали Мучаньяру Мунода и ее мужа Рвативенга Муройи, когда они пытались отогнать хищников от загона для скота возле своего дома. На шум прибежал их сын Роберт Муройи с факелом в руках и тоже подвергся нападению хищников.

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Все трое были доставлены в местную клинику, однако их травмы оказались настолько серьезными, что врачи решили перевести пострадавших в городскую больницу города Масвинго. Журналистам удалось выяснить, что женщина получила настолько тяжелые повреждения обеих рук, что хирургам пришлось их ампутировать. Ее муж также находится в тяжелом состоянии, а их сын лишился всех пальцев на руках.

Врачи пока не дают комментариев по поводу состояния пострадавших, однако представитель властей заявил, что все трое «борются за жизнь».

Ранее сообщалось, что в Танзании пациенты больницы растерзали забравшуюся туда гиену. Хищник проник на территорию больницы, когда оттуда выезжала карета скорой помощи.

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Никита Савин
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