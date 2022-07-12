Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Пациенты больницы растерзали забравшуюся туда гиену

The Guardian: жители деревни в Танзании растерзали ворвавшуюся в больницу гиену

Фото: Matthias Graben / Globallookpress.com

В Танзании жители одной из деревень расправились с гиеной, которая ночью забралась в больницу. Об этом сообщает танзанийская газета The Guardian.

Инцидент произошел в области Линди 11 июля. Хищник проник на территорию лечебного учреждения недалеко от деревни Нандагала ночью, перепугав пациентов и персонал. Охранник больницы Ибрагим Иссайя рассказал, что гиена забежала в ворота, когда их открыли, чтобы выпустить машину скорой помощи. «Гиена воспользовалась этим моментом, чтобы ворваться в здание. Я побежал туда, потому что люди начали звать на помощь. Потом другие граждане набросились на зверя и начали его бить», — вспоминает мужчина.

Селянин по имени Сейфу Хамис рассказал, что его разбудили крики, и он побежал посмотреть, в чем дело. «Я увидел, что гиена бежит прямо на меня, и сразу же всадил в нее стрелу, а потом еще добавил пару. Потом животное упало, и его растерзала толпа, вооруженная разным традиционным оружием, мачете, камнями и так далее», — заявил он.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Главврач больницы Нандагалы и начальник местной полиции подтвердили, что зверь действительно проник в больницу и был убит. Власти рекомендовали жителям оставаться начеку.

Ранее сообщалось, что в Индии толпа растерзала утащившего ребенка в лес леопарда. Спасти мальчика не удалось.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Беспилотники ВСУ сбросили мины на здание рядом с Запорожской АЭС
Хакер рассказал о «помощи» офиса Зеленского в пленении украинских войск
Москвичка выставила на продажу четырехлистный клевер за 100 тысяч рублей
Пациенты больницы растерзали забравшуюся туда гиену
В окружении Шольца обнаружили сторонников его отставки
Девушка не заметила пикантную деталь на фото и отправила его родным и коллегам
Подсчитано число погибших в результате обстрела ВСУ Новой Каховки
Европа отказалась выдавать России опасных преступников
США предоставят Чехии больше 10 миллионов долларов на помощь украинским беженцам
Раскрыто состояние спасенного шахтера после шести дней под завалами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.