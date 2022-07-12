Пациенты больницы растерзали забравшуюся туда гиену

The Guardian: жители деревни в Танзании растерзали ворвавшуюся в больницу гиену

В Танзании жители одной из деревень расправились с гиеной, которая ночью забралась в больницу. Об этом сообщает танзанийская газета The Guardian.

Инцидент произошел в области Линди 11 июля. Хищник проник на территорию лечебного учреждения недалеко от деревни Нандагала ночью, перепугав пациентов и персонал. Охранник больницы Ибрагим Иссайя рассказал, что гиена забежала в ворота, когда их открыли, чтобы выпустить машину скорой помощи. «Гиена воспользовалась этим моментом, чтобы ворваться в здание. Я побежал туда, потому что люди начали звать на помощь. Потом другие граждане набросились на зверя и начали его бить», — вспоминает мужчина.

Селянин по имени Сейфу Хамис рассказал, что его разбудили крики, и он побежал посмотреть, в чем дело. «Я увидел, что гиена бежит прямо на меня, и сразу же всадил в нее стрелу, а потом еще добавил пару. Потом животное упало, и его растерзала толпа, вооруженная разным традиционным оружием, мачете, камнями и так далее», — заявил он.

Главврач больницы Нандагалы и начальник местной полиции подтвердили, что зверь действительно проник в больницу и был убит. Власти рекомендовали жителям оставаться начеку.

Ранее сообщалось, что в Индии толпа растерзала утащившего ребенка в лес леопарда. Спасти мальчика не удалось.

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