Женщина приревновала бойфренда к прохожей и избила ее туфлями

Glasgow Live: шотландка избила женщину каблуком туфли за разговоры с ее бойфрендом

Эми Хендерсон из шотландского города Глазго, Великобритания, избила прохожую туфлями за то, что та разговаривала с ее бойфрендом. Об этом сообщает Glasgow Live.

Инцидент произошел в отеле английского города Ливерпуль, где остановились 28-летняя Хендерсон и ее бойфренд. Возлюбленный женщины вышел на улицу в два часа ночи, где встретил 22-летнюю Хлою Годдард. Он заговорил с ней и попросил одолжить ему телефон. Позже к ним подошла Хендерсон, которая в тот момент находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Женщина приревновала мужчину к Годдард и ударила его. Девушка направилась к двери отеля, однако Хендерсон преградила ей путь, а затем набросилась и на нее.

Хендерсон повалила Годдард на пол, взяла в руку свою туфлю и несколько раз ударила ее каблуком по лицу. Прохожим удалось вмешаться в драку и разнять женщин. Шотландка скрылась с места происшествия, но позже была случайно обнаружена сотрудниками полиции, после чего ее доставили в участок.

В ходе допроса выяснилось, что Хендерсон выпила бутылку вина и приняла кокаин. Женщина утверждала, что не может вспомнить, что произошло.

Годдард, которой было нанесено четыре рваные раны, была доставлена в больницу. Хендерсон признала себя виновной в нападении с причинением реальных телесных повреждений. Суд приговорил ее к восьмимесячному условному лишению свободы и 150 часам исправительных работ. Женщина также должна выплатить компенсацию в размере 1000 фунтов стерлингов (65 тысяч рублей) пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мать напала на сына, переехавшего от нее к своей возлюбленной. Во время последней встречи она пригрозила убить девушку и ударила сына по ноге и лицу.