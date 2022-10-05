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Убийца жены вышел на свободу на 60 лет раньше из-за утери данных по его делу

Daily Mail: приговоренный к 67 годам тюрьмы убийца вышел на свободу через восемь лет

Фото: Jenevieve Robbins / Texas Dept of Criminal Justice / Reuters

Убивший жену 40-летний Александр Клак, приговоренный к 67 годам и шести месяцам тюремного заключения, вышел на свободу спустя восемь лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина был осужден за убийство своей жены, Никсианн Даунс-Клак, в 2014 году. Женщина узнала об измене Клака с 17-летней няней, которая присматривала за их двухлетней дочерью, и пригрозила уйти от него. В приступе гнева мужчина избил жену и задушил ее на глазах у ребенка, после чего положил ее тело в чемодан и закопал на вершине холма в Сент-Джорджес, Гренада. Ее тело было найдено спустя пять дней.

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В течение восьми лет убийца отбывал срок в тюрьме, однако вышел на свободу на 60 лет раньше в связи с утерей компьютера, на котором хранились стенограммы заседаний суда. Адвокат обвиняемого заявил, что потеря данных не дает суду права рассматривать дело. «Я в ужасе. Как они могли освободить человека из-за такой ничтожной формальности? Он виновен в содеянном и явно представляет опасность для женщин», — утверждает тетя погибшей женщины.

Ранее сообщалось, что в США освободили мужчину, который отсидел почти 20 лет за убийство, совершенное братом. Мужчину осудили в 2003 году за убийство члена конкурирующей банды, однако в 2016 году его брат-близнец Карл Смит заявил, что преступление совершил именно он.

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Алиса Удовик
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