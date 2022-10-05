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Перечислены вышедшие из моды модели колготок

Редакторы Grazia заявили, что колготки с зеленоватым подтоном удешевляют образ

Фото: @paulalindholmm

Редакторы журнала Grazia перечислили модели колготок, которые вышли из моды. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Эксперты заявили, что актуальными до сих пор являются колготки телесного оттенка, однако при их выборе лучше избегать изделий с зеленоватым или молочным подтоном, поскольку они удешевляют образ. Кроме того, специалисты предупредили, что ноги будут выглядеть неестественно в колготках с плотностью 50 DEN.

Вдобавок авторы статьи призвали читательниц отказаться от изделий с рисунком, имитирующим чулки. Их рекомендуется заменить вариантами, сделанных из матовых материалов, которые, в свою очередь, могут сделать ноги визуально стройнее.

В заключение журналисты отметили, что модными все еще остаются капроновые колготки темной цветовой гаммы и с узором. Они советуют присмотреться к ажурным моделям, а также к изделиям с анималистичным или геометрическим принтом.

В мае стилистка и модный редактор Клемми Филдсенд объяснила разницу в цвете верхней и нижней части колготок. Эксперт отметила, что при покупке капроновых изделий можно заметить, что в области живота, таза и бедер синтетический материал более плотный и выполнен в форме шортов. По ее словам, изготовители прибегают к упомянутому методу производства, чтобы колготки лучше держались на соответствующем месте и не сползали с ног.

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Мария Винар
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