Россиянам объяснили незаконность принуждения срочников к подписанию контракта

«Объясняем.рф»: срочников не могут принуждать к заключению контракта на участие в СВО

Военнослужащих, проходящих срочную службу, не могут принуждать к заключению контракта об участии в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Принуждать их заключить контракт на военную службу нельзя. В случае такого принуждения следует подать жалобу в военную прокуратуру», — говорится в сообщении.

Там добавили, что военнослужащий, отслуживший три месяца по призыву, имеет право добровольно подписать договор и отправиться в зону проведения СВО в качестве контрактника.

Ранее стало известно, что удостоверение об отсрочке от призыва в период частичной мобилизации и в военное время можно получить в военно-учетном столе организации.

О начале в стране частичной мобилизации Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.