Охранник ударил ребенка на показе Louis Vuitton и попал на видео

Охранник на показе Louis Vuitton ударил 13-летнего мальчика, который хотел сделать селфи

Охранник на показе Louis Vuitton ударил 13-летнего мальчика, который хотел сделать селфи, и попал на видео. Об этом сообщает Newsweek.

На размещенных кадрах видно, как возле Лувра, где было организовано шоу данной марки в рамках Недели моды в Париже, мужчина в костюме схватил ребенка и ударил его по лицу. Отмечается, что первоначально видеозапись инцидента была размещена в сети очевидцем, однако впоследствии он был вынужден ее удалить, поскольку ему пригрозили судебным разбирательством. Затем данный ролик опубликовал в своем Twitter-аккаунте французский юрист Хуан Бранко.

«Louis Vuitton осуждает все формы насилия и приносит искренние извинения за этот непростительный поступок. Как только модному дому стало известно об указанном инциденте, он немедленно связался с поставщиком услуг, чтобы убедиться, что данный агент службы безопасности больше не работает на Louis Vuitton и что в дальнейшем будут приняты необходимые меры для предотвращения подобных случаев», — заявили представители бренда в комментарии изданию Newsweek.

В марте немецкая модель и блогерша Кэролайн Даур показала последствия несчастного случая, произошедшего с ней во время Недели моды в Париже. Она поделилась несколькими постами, в которых рассказала, как попала в больницу, когда работала на модном показе. Выяснилось, что девушка случайно врезалась в столб, когда бегала от одного места к другому на бэкстейдже дефиле.