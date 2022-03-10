Модель врезалась в столб на показе и потеряла сознание

Модель Кэролайн Даур врезалась в столб на Неделе моды в Париже и показала рану на лице

Немецкая модель и блогерша показала последствия несчастного случая, произошедшего с ней во время Недели моды в Париже. Соответствующие ролики опубликованы в ее TikTok-аккаунте.

26-летняя Кэролайн Даур (Caroline Daur) поделилась несколькими постами, в которых рассказала, как попала в больницу, когда работала на модном показе. Выяснилось, что девушка случайно врезалась в столб, когда бегала от одного места к другому на бэкстейдже дефиле. По ее словам, она потеряла сознание из-за сильного удара, и находившееся рядом с ней люди вызвали скорую помощь.

Героиня материала объяснила, что прибывшие врачи оперативно доставили ее в отделение неотложной помощи, где медики на протяжении шести часов обрабатывали рану и накладывали на лицо множество швов. Манекенщица продемонстрировала зрителям кадры, на которых она едет в скорой с окровавленным глазом, прикрытым салфеткой.

Позже Даур также разместила видео, в котором запечатлела себя в салоне автомобиля. В опубликованном ролике видно, что ее веко распухло и посинело из-за гематомы, поэтому модели приходится прятать глаз под солнцезащитными очками. «Алекса (голосовой помощник — прим. «Ленты.ру»), включи песню Stitches ("Швы" — прим. «Ленты.ру») Шона Мендеса», — пошутила пострадавшая в описании к посту.

В январе 2018 года стало известно о том, что американская манекенщица лишилась ног из-за тампона с инфекцией. Лорен Вассер (Lauren Wasser) использовала тампон, который оказался заражен стафилококком. Бактерия вызвала инфекционно-токсический шок, из-за которого она попала в реанимацию, затем ее ноги поразила гангрена. Ей ампутировали ступню и часть голени на правой ноге и пальцы на левой. Через несколько лет она также лишилась левой ноги.

