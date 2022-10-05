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Военкоматы вскоре начнут получать списки IT-специалистов для отсрочки

В Минцифры сообщили, что военкоматы вскоре получат списки IT-специалистов для отсрочки

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Военкоматы в ближайшие дни начнут получать списки сотрудников IT- и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

Министр рассчитывает, что вскоре списки окажутся у регионов. «Мы передаем наши диски, и мы знаем, что Минобороны начало нарезать их по военкоматам, и мы надеемся, что в ближайшие дни эти списки будут спущены уже в регионы», — подчеркнул он.

Шадаев добавил, что процесс запущен. «Мы недавно получили [информацию], что Генштаб полностью согласен работать по этой процедуре, его все устраивает», — подчеркнул он.

30 сентября портал «Госуслуги» начал направлять IT-специалистам уведомления о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации. Эксперты также пояснили, что делать сотрудникам IT-компаний и операторов связи, если их вызвали в военкомат.

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Марина Совина
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