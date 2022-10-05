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В США разработают гибридный двигатель для беспилотника

Breaking Defense: в США разработают гибридный двигатель для стелс-беспилотника

Фото: General Atomics

Американская компания General Atomics (GA) разрабатывает гибридный двигатель для перспективного стелс-беспилотника MQ-Next. Об этом сообщает Breaking Defense.

Концепт выполненного по схеме «летающее крыло» дрона представили на конференции Ассоциации Военно-воздушных сил (ВВС) США. Старший директор по перспективным программам General Atomics Майк Этвуд отметил, что аппарат может получить выполненную по «прорывной технологии» силовую установку.

«Мы считаем, что GA станет пионером совершенно нового способа приведения в движение воздушных транспортных средств, дышащих воздухом. Это будет представлено в ближайшие годы, но это совершенно революционная технология. Она использует гибридную электрическую систему, где, по сути, Tesla Model S и RQ-170 объединены, и у вас есть полностью электрический самолет», — отметил Этвуд.

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Президент по авиационным системам General Atomics Дэйв Александер отметил, что новая силовая установка позволит аппарату находиться в воздухе до 60 часов без дозаправки.

В феврале стало известно, что Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова начнет работу по созданию гибридных двигателей для перспективных самолетов.

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Даниил Иринин
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