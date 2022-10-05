Минобороны озвучило потери ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны заявило о потере ВСУ более 230 человек на николаево-криворожском направлении

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на николаево-криворожском направлении более 230 человек личного состава. Такие данные озвучил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он заявил, что противник также потерял 18 боевых бронемашин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей.

Кроме того, Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили более 90 бойцов и 7 единиц бронетехники 93-й механизированной бригады ВСУ на краснолиманском направлении в Харьковской области и Донецкой народной республике.

По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации на Украине Вооруженные силы России уничтожили 3449 орудий полевой артиллерии и минометов, 861 боевую машину реактивной системы залпового огня, 6277 единиц военной автомобильной спецтехники, 5376 танков и других бронемашин, 379 зенитных ракетных комплексов, 313 самолетов, 157 вертолетов и 2151 беспилотник ВСУ.

21 сентября глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации Украина потеряла порядка 100 тысяч человек убитыми и раненными. При этом на 24 февраля численность ВСУ достигала 201-202 тысяч человек. «Это половина армии потеряна», — подчеркнул министр.