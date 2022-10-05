Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Бывший ректор ВГИКа покончил с собой в возрасте 86 лет

Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой в возрасте 86 лет

Фото: Юрий Машков / ТАСС

Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой в возрасте 86 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Тело педагога и философа обнаружили его супруга и дочь на лестничной клетке в их доме. Новиков оставил предсмертную записку, в которой упомянул Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, где с 1987 по 2007 год занимал должность ректора.

«Невозможно терпеть совокупность факторов в сферах физиологии, психики, коммуникации, желаю Вам всяческого благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу», — написал педагог.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В конце сентября стало известно, что российский рэпер Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie, покончил с собой. Тело музыканта нашли около многоэтажного дома на улице Конгрессной в Краснодаре. Ему было 27 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Комментарии отключены
Последние новости
В ЛНР заявили об атаке дронов-камикадзе в 100 километрах от Киева
Глава региона России рассказал о готовности мобилизоваться и собранном вещмешке
Арт-директор Моисеева прокомментировал версию об убийстве певца
Нацбанк Украины возглавит близкий друг главы офиса Зеленского
Российский бюджет недополучил 22,7 миллиарда рублей
В ДНР рассказали об успехах на угледарском направлении
Американского рэпера Half Ounce застрелили во время разговора с беременной женой
Скрывающийся в Лондоне ичкериец Закаев попал под следствие за видео в пользу ВСУ
В МВД ЛНР назвали число наемников со стороны Украины в направлении к Луганску
Тарасова оценила перспективы Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.