Бывший ректор ВГИКа покончил с собой в возрасте 86 лет

Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой в возрасте 86 лет

Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой в возрасте 86 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Тело педагога и философа обнаружили его супруга и дочь на лестничной клетке в их доме. Новиков оставил предсмертную записку, в которой упомянул Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, где с 1987 по 2007 год занимал должность ректора.

«Невозможно терпеть совокупность факторов в сферах физиологии, психики, коммуникации, желаю Вам всяческого благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу», — написал педагог.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В конце сентября стало известно, что российский рэпер Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie, покончил с собой. Тело музыканта нашли около многоэтажного дома на улице Конгрессной в Краснодаре. Ему было 27 лет.