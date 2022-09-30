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Российский рэпер Walkie покончил с собой

Российский рэпер Иван Петунин, известный как Walkie, покончил с собой в Краснодаре

Фото: страница Ивана Петунина во «ВКонтакте»

Российский рэпер Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie, покончил с собой. Об этом сообщает издание 93.ru.

Тело музыканта нашли около многоэтажного дома на улице Конгрессной в Краснодаре. Ему было 27 лет. Известно, что ранее молодой человек лежал в психоневрологическом диспансере.

Как сообщает Mash, перед смертью рэпер записал прощальное видео. В нем Петунин выразил опасения, что его могут мобилизовать, несмотря на медицинские противопоказания.

17 июня умер российский рэпер и один из основателей группы «Бухенвальд Флава» Саша Скул. Музыканту было 33 года. Сообщалось, что тело Скула нашли в его квартире.

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Марина Совина
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