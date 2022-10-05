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ФНС России открыла отделения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

ФНС России начала работу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

Федеральная налоговая служба открыла свои отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде.

Технологии ФНС позволят обеспечить бизнесу максимально бесшовный переход. Уже работающие компании будут включены в ЕГРЮЛ автоматически. При этом привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения (виды деятельности, сведения об участниках, и так далее) можно будет до конца 2023 года.

Индивидуальным предпринимателям для постановки на учет потребуется всего два документа, а физические лица зарегистрируются автоматически, на основании сведений из МВД после выдачи паспортов. Информацию о наличии ИНН можно узнать с помощью интернет-сервиса «Сведения об ИНН физического лица».

Для новых компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в органах ФНС на территории принятых в Российскую Федерацию субъектов, сразу будет действовать Налоговый кодекс. Для уже включенных в реестры новых субъектов РФ юридических лиц и предпринимателей это произойдет со следующего года. До этого будет продолжать работать существующая система налогообложения.

При необходимости все желающие могут получить дополнительную консультацию как в новых офисах, так и на сайте ФНС или по телефонам контакт-центра. Регистрация бизнеса в новых субъектах бесплатна (без уплаты государственной пошлины) как для действующего, так и для создаваемого бизнеса.

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Татьяна Романова
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