Минфин предложил отменить скидку на оплату пошлин через «Госуслуги»

Минфин РФ предложил отменить скидку 30 процентов на оплату пошлин на «Госуслугах»

Министерство финансов России выступило с предложением отказаться от скидки в 30 процентов на оплату госпошлин через портал «Госуслуги». Об этом сообщает издание «Ведомости».

В правительстве считают, что отмена скидки не повлечет оттока пользователей «Госуслуг», так как многие оценили удобство портала.

«Эта скидка на первом этапе внедрения играла очень важную роль в привлечении пользователей», — сказал в поддержку предложения Минфина министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информтехнологиям.

При этом Шадаев считает, что россияне будут расстроены фактическим увеличением стоимости услуг на 30 процентов, но массового оттока пользователей он не прогнозирует.

Отмена льгот не коснется 50-процентной скидки на уплату штрафов.

Замминистра финансов Ирина Окладникова отметила, что в прогнозе доходов при обсуждении проекта бюджета на 2023 год предложение по отмене скидки уже учтено.

До конца 2022 года Минцифры планирует заняться поиском уязвимостей на портале «Госуслуги». Максут Шадаев заявил, что специалисты, которые обнаружат их, смогут получить вознаграждение.