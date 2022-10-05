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ВСУ обвинили в создании препятствий покидающим подконтрольные Киеву территории

Рогов заявил, что ВСУ препятствуют выезду с подконтрольной Киеву части Запорожской области

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Власти Запорожской области обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в создании препятствий для людей, пытающихся покинуть подконтрольную Киеву часть региона. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

«Люди пытаются массово покинуть оккупированную территорию, но выехать в Россию, в освобожденную часть Запорожской области, они не могут. Украинские боевики не пускают, полностью заблокировав контрольно-пропускные пункты», — рассказал Рогов.

Киев, по его мнению, специально создает очереди из гражданских автомобилей на Ореховской трассе, которая ведет к КПП. Рогов считает, что таким образом ВСУ могут прикрываться мирными жителями, чтобы беспрепятственно осуществлять маневры и переброску своих войск.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области местные жители перекрыли Ореховскую трассу в знак протеста против действий властей Украины. Жители требуют, чтобы их выпустили, несмотря на угрозы со стороны Службы безопасности Украины и полиции.

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Алевтина Запольская
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