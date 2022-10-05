В США назвали виновного в атаках на «Северные потоки»

Американский историк Цуэссе обвинил США во взрывах на газопроводах Nord Stream

Американский историк и исследователь Эрик Цуэссе в эфире Haber 7 заявил, что США взорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет РИА Новости.

По мнению историка, действия американской стороны нанесли удар по Европейскому союзу (ЕС). «Тот факт, что правительство США взорвало “Северные потоки”, протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их “дипломатическими” путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать», — подчеркнул эксперт.

Цуэссе добавил, что российский природный газ лучше подходит для промышленности Европы, чем поставляемый из-за океана СПГ. Он также назвал Россию естественным поставщиком газа для Евросоюза.

«Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию (…) по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены», — добавил он.

26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Nord Stream заявил о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

3 октября «Газпром» сообщил, что давление в поврежденных газопроводах «Северного потока» стабилизировалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился назвать сроки восстановления повреждений.