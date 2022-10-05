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США уличили в желании превратить Тайвань в гигантский склад оружия

NYT: США хотят превратить Тайвань в гигантский склад оружия

Фото: Pixabay

США хотят превратить Тайвань в гигантский склад оружия. С таким мнением выступила газета The New York Times (NYT), заявив, что Тайвань должен стать «дикобразом» с достаточным количеством оружия.

По мнению издания, это необходимо, чтобы выстоять, если китайские военные заблокируют Тайвань в качестве прелюдии к попытке вторжения. В результате полуострову придется продержаться самостоятельно до тех пор, пока не вмешаются США или другие страны. Однако здесь возникают трудности.

Так, США и их союзники уделяют первоочередное внимание отправке оружия на Украину, что сокращает собственные запасы. При этом производители не желают открывать новые производственные линии без постоянного потока долгосрочных заказов.

Обострение конфликта в Тайваньском проливе началось на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа этого года. Тайваньские власти до сих пор сообщают о том, что военные КНР нарушают медианную линию. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием Принципа одного Китая, закрепленного в трех американо-китайских коммюнике.

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Марина Совина
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