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СК приступил к созданию следственных органов в новых регионах России

СК приступил к созданию следственных органов на территории новых регионов России

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов России. Об этом в среду, 5 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонских областях уже идет формирование органов Следственного комитета со статусом следственных управлений по субъектам России, заявили в СКР.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

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Екатерина Власова
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