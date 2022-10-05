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Блинкен рассказал о работе США над потенциалом сдерживания КНДР

Госсекретарь Блинкен: США работают с Японией и Южной Кореей над сдерживанием КНДР

Фото: S. Barros / Globallookpress.com

Власти США работают с Японией и Южной Кореей для укрепления потенциала сдерживания КНДР. Об этом заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы решительно осуждаем опасный и безрассудный запуск КНДР ракеты большой дальности, которая пролетела над северной частью Японии, подвергая опасности японских граждан», — рассказал дипломат. По его словам, Вашингтон очень тесно сотрудничает с Сеулом и Токио в укреплении оборонительных и сдерживающих возможностей на фоне угрозы от Северной Кореи.

«Мы призывали КНДР воздерживаться от дальнейших провокаций и вести устойчивый предметный диалог. Это то, что мы предложили еще много месяцев назад», — уточнил Блинкен. По его словам, в качестве ответа Пхеньян только увеличил количество запусков ракет.

4 октября выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. По информации местного телеканала TV Asahi и его источников в правительстве, снаряд упал в 3000 километров от Японии. Точное место падения остается неизвестным.

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Виктория Кондратьева
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