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Бывших школьных хулиганов оказалось больше всего среди директоров

SuperJob: школьные хорошисты зарабатывают больше всего

Фото: Shutterstock

Бывших школьных хулиганов больше всего среди директоров компаний (8 процентов), PR-менеджеров (7 процентов), водителей и операторов call-центров (по 5 процентов), говорится в опросе SuperJob, передает РБК.

Лучше всего с точки зрения зарабатывания денег показали себя хорошисты (их 43 процента среди тех, кто получает от 80 тысяч рублей). Среди тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц (46 процентов), больше всего оказалось бывших отличников по поведению.

Опрос также показал, что самыми примерными были те, кто сегодня работает учителями. На втором месте — врачи, корректоры и экономисты. На третьем месте оказались медсестры. В целом два процента опрошенных оценили свое поведение в школе как неудовлетворительное, а 39 процентов на оценку «отлично». У 42 процентов поведение было на четверку, у 13 процентов — удовлетворительное.

Ранее 21 процент россиян заявил о сокращении накоплений на фоне спецоперации на Украине и ввода санкций Запада. Изменение финансового положения больше коснулось россиян мужского пола. Так, 26 процентов из них отметили сокращение сбережений.

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Платон Щукин
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