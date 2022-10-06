В Европе рассказали о закончившихся инструментах давления на Россию

Премьер Эстонии заявила, что у ЕС закончились инструменты санкционного давления на Россию

У Европейского союза остается все меньше инструментов для санкционного давления на Россию, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Цитату приводит ТАСС.

«Позитивно оцениваю то, что мы вместе подготовили восьмой пакет [санкций]. Мы сохраняем единство», — отметила она. Министр признала, что в распоряжении стран Европы все меньше инструментов для политического давления на Москву, однако заявила, что влияние уже введенных санкций все равно не ослабевает.

Среди новых мер, утвержденных 6 октября, — введение потолка цен на российскую нефть, персональные ограничения против физических лиц, запрет на импорт ряда товаров. В Россию также нельзя будет поставлять электронные компоненты, используемые при создании оружия и авиации. ЕС также ввел запрет на оказание российским компаниям финансовых, юридических и IT-услуг, а также на предоставление криптокошельков.