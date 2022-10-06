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Баку ответил на обвинения Еревана в обстреле на границе

Минобороны Азербайджана отвергло обвинение Армении в обстреле минометами на границе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Баку ответил на обвинения Еревана в обстреле на границе. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны Азербайджана.

«Распространенная 5 октября информация о якобы имевшем место обстреле подразделениями Азербайджанской Армии с использованием минометов и крупнокалиберного оружия позиций вооруженных сил Армении является очередной дезинформацией противника», — отвергли обвинения в ведомстве.

В Минобороны Азербайджана заявили, что 5 октября армянская сторона в направлении населенного пункта Истису Басаркечярского района подвергла обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанская сторона предпринимает исключительно ответные меры.

«Ответственность за очередное обострение ситуации полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении», — заключили в Минобороны.

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Анастасия Заикина
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