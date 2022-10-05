Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций

Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле позиций на востоке границы

В Министерстве обороны Армении обвинили Вооруженные силы (ВС) Азербайджана в обстреле позиций армянской армии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства республики.

В Минобороны заявили, что вечером 5 октября подразделения ВС Азербайджана обстреляли из минометов и крупнокалиберного оружия армянские позиции в восточной части границы. Там также добавили, что подразделения ВС Армении ответными действиями подавили огонь противника.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку хочет закончить вражду с Ереваном. При этом он предостерег армянскую сторону от допущения «серьезной ошибки» в виде отказа от компромисса.