Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций

Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле позиций на востоке границы
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

В Министерстве обороны Армении обвинили Вооруженные силы (ВС) Азербайджана в обстреле позиций армянской армии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства республики.

В Минобороны заявили, что вечером 5 октября подразделения ВС Азербайджана обстреляли из минометов и крупнокалиберного оружия армянские позиции в восточной части границы. Там также добавили, что подразделения ВС Армении ответными действиями подавили огонь противника.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку хочет закончить вражду с Ереваном. При этом он предостерег армянскую сторону от допущения «серьезной ошибки» в виде отказа от компромисса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Российский генерал указал Генштабу на «главную проблему» армии
Потолок цен на российскую нефть назвали плохой идеей
НАСА заявило о желании продлить программу перекрестных полетов с Россией
В Британии выступили против участия России в расследовании по «Северному потоку»
Россия обвинила США и НАТО в угрозе безопасности из-за отказа Киева от диалога
В «Роскосмосе» оценили необходимость продолжения международного сотрудничества
Легионер клуба КХЛ заявил о желании уехавших чешских игроков вернуться в лигу
80-летнего мужчину приговорили к 30 годам тюрьмы за убийство 46-летней давности
В Израиле госпитализировали экс-премьера
Сирия сменила посла в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.