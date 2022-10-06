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Белла Хадид показала нижнее белье на фото в расстегнутом пиджаке

Модель Белла Хадид показала нижнее белье в расстегнутом пиджаке и порадовала фанатов

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид показала нижнее белье в расстегнутом пиджаке и порадовала фанатов. Соотвествующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя знаменитость разместила фото, на котором она позирует, облокотившись руками на картонные коробки. На нее надеты коричневая облегающая юбка и пиджак, из-под которых видны белые трусы и бюстгальтер. Образ дополнен солнцезащитными очками, полупрозрачными гольфами и ботинками с анималистичным принтом.

Поклонники восхитились внешним видом манекенщицы, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 180 тысяч лайков. «Такая шикарная!», «Этот образ — лучшее доказательство, что ты супермодель», «Эффектно!», «Икона подиума», «На тебя можно смотреть бесконечно. Невероятная!» — высказывались они.

Ранее Хадид приняла участие в показе английского дизайнера Стеллы Маккартни в рамках Недели моды в Париже. Манекенщица прошлась по подиуму в туфлях в сетку и облегающем комбинезоне телесного цвета, украшенном множеством сияющих мелких камней. На размещенных фото видно, что на модели отсутствует бюстгальтер.

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Мария Винар
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