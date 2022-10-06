Байден выругался во включенный микрофон на встрече с чиновником и попал на видео

Президент США Байден выругался во включенный микрофон на встрече с чиновником во Флориде

NBC News/ YouTube

Президент США Джо Байден выругался во включенный микрофон на встрече с чиновником во Флориде и попал на видео. Трансляция велась на YouTube-канале телекомпании NBC.

Глава государства говорил с мэром города Форт Мэйерс Бич Рэем Мерфи о предпринимаемых мерах помощи пострадавшим от урагана «Иан».

«Никому не одолеть Байдена!» — сказал американский лидер, добавив при этом непечатное выражение.

Ранее президент США Джо Байден вспомнил, как 15 лет назад в его дом попала молния. По его словам, после ее попадания от жилья почти ничего не осталось. Он отметил, что в те моменты его семья испытывала сильный страх за то, как они будут жить дальше.

