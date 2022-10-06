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Стало известно о давлении США на Бразилию из-за санкций против России

Посол Лабецкий заявил о давлении США на Бразилию для ввода санкций против России

Фото: Unsplash

Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что США оказывают давление на страну, призывая ее поддержать санкции против Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

Лабецкий объяснил, что США оказывают давление на Бразилию для ввода антироссийских ограничений. «Безусловно. Мы это прекрасно видим», — ответил дипломат на вопрос, видит ли он воздействие Вашингтона на латиноамериканскую страну.

По мнению посла, США пытаются убедить бразильцев в необходимости санкций против России. «Пока никакого эффекта они не добились», — заключил он.

Еще в июле в Бразилии заявили о провале санкций против России. С таким мнением выступил президент страны Жаир Болсонару. «Экономические барьеры, которые США и Европа ввели против России, не сработали», — отметил он. Болсонару добавил, что обладает «уравновешенной» позицией по отношению к Москве.

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Марина Совина
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