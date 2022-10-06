Продюсеру «Клиники» Эрику Вайнбергу предъявили обвинение в сексуальном насилии

Продюсеру сериала «Клиника» Эрику Вайнбергу предъявили обвинение в сексуальном насилии

62-летнему сопродюсеру сериала «Клиника» и сценаристу Эрику Вайнбергу предъявлено обвинение в сексуальном насилии по 18 пунктам. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, с 2014 по 2019 год мужчина представлялся молодым девушкам фотографом, после чего приглашал их на съемки к себе домой. Там он нападал на жертв и принуждал их к действиям сексуального характера.

В правоохранительные органы обратились пять женщин, которые, по их словам, пострадали от действий продюсера.

Вайнберга обвинили в сексуальном проникновении с применением силы, изнасиловании и принуждении к оральному совокуплению. Ему также грозит лишение свободы за нападение с применением силы, понесшее тяжкие телесные повреждения жертвы.

Слушание назначено на 25 октября.

Вайнберг работал над выпуском более 100 эпизодов ситкома «Клиника» с 2002 года. Он был пять раз номинирован на премию «Эмми» в составе коллектива авторов сериала. Вайнберг также был сценаристом шоу «Блудливая Калифорния», «Долина смерти», «Неполиткорректно» и мультсериала «Американский папаша».

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