Французов призвали к мобилизации ради экономии энергии

Макрон: Франция переживет зиму при условии мобилизации жителей

Франция сможет успешно пережить наступающую зиму при условии мобилизации жителей, сказал президент страны Эммануэль Макрон. Его слова приводит РИА Новости. Он уверен, что все сложится благополучно, если удастся достичь плана по сокращению потребления энергии на 10 процентов во время холодов.

«Если мы все мобилизуемся, даже при худшем сценарии мы сможем пережить зиму», — призвал Макрон и одновременно добавил, что эта задача является исключительно добровольной. По словам французского президента, это будет выполнимо даже при полном прекращении поставок энергоресурсов из России.

В середине сентября стало известно, что Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить зимнего хаоса возможных перебоев. В частности, агентство Bloomberg писало, что во Франции у сетевого оператора практически не осталось возможностей для поддержания электроснабжения, и компания объявила «красную» тревогу.

При этом, энергетический кризис на континенте усугубляется с каждой неделей. Например, французская компания Reseau de Transport d’Electricite объявила, что зимой ей наверняка придется несколько раз ограничить потребление во избежание веерных отключений. В Финляндии также все чаще предупреждают о возможных перебоях.