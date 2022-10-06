Россиян предупредили об опасности популярного метода борьбы со стрессом

Врач Ромасов призвал россиян отказаться от борьбы со стрессом при помощи сердечных капель

Так называемые сердечные капли, к которым, в частности, относятся корвалол, валокордин, валосердин, очень опасны, потому снимать при их помощи стресс ни в коем случае нельзя, предупредил врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов. В пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру», он призвал россиян отказаться от этого популярного метода борьбы с болями в груди.

Бесконтрольный прием сердечных капель представляет серьезную опасность из-за побочных эффектов, объяснил врач. По его словам, в их состав входит фенобарбитал — препарат из группы барбитуратов, который обладает мощным седативным и транквилизирующим действием и вызывает привыкание. Из-за этого корвалол, валокордин и им подобные препараты запрещено ввозить во многие страны, включая США, ОАЭ и Таиланд.

В число побочных эффектов, по словам Ромасова, также входят повышенная сонливость, головная боль, головокружение, тошнота и рвота, сильное угнетение центральной нервной системы и органов дыхания. Не помогут они и при лечении кардиологических патологий, продолжил терапевт. Данные препараты не купируют болевой синдром, а только снижают его интенсивность, что смазывает клиническую картину и усложняет постановку диагноза.

К примеру: у человека произошел настоящий острый коронарный синдром. Он подумал, что это «обычные» боли и выпил большое количество данных капель, чтобы стало легче. Боль никуда не ушла, а стала терпимой. В результате человек не вызывает скорую помощь и не получает своевременное лечение. Это приведет к большему по объему повреждению миокарда и другим осложнениям, например, разрывам межжелудочковой перегородки или свободной стенки желудочка сердца, которые мало совместимы с жизнью Иван Ромасов Врач-терапевт ИНВИТРО

От приема сердечных капель стоит воздержаться даже относительно здоровым людям, однако в некоторых случаях риск особенно велик, предостерег Ромасов. «Такие капли противопоказаны для людей с хроническими заболеваниями печени, почек, анемическим синдромом, сниженной функцией надпочечников, при гипертиреозе, при хронических заболеваниях легких, депрессивном синдроме, при алкогольной и наркотической зависимости», — отметил он.

Также данные препараты категорически запрещены беременным и кормящим грудью женщинам, так как их прием может навредить ребенку, заключил врач.

Ранее психолог Луиза Истомина назвала способы, которые помогут справиться с нервной тошнотой. По ее словам, в состоянии сильного стресса нервная система может демонстрировать устойчивые приобретенные физиологические реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, из-за чего и возникает психогенная тошнота. Облегчить состояние помогут дыхательные практики.