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В России вырос спрос на товары IKEA

«Яндекс Маркет»: спрос на товары IKEA в России вырос в два раза

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России вырос спрос на товары шведского ретейлера IKEA и их аналоги после ухода компании из страны. Показатель увеличился в два раза за полтора месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на маркетплейсы.

Количество поставщиков товаров IKEA на «Яндекс Маркете» выросло на 45 процентов, на Ozon — примерно на 30 процентов. К настоящему моменту на «Авито» размещено более 280 тысяч соответствующих объявлений — в 2,5 раза больше, чем в октябре 2021 года, и на 17 процентов больше, чем за месяц до закрытия магазинов сети в России.

Пользователи «Авито» приобретали товары компании в 2,5 раза активнее, чем в аналогичный период 2021 года, и на 16 процентов чаще, чем в первый месяц после прекращения работы IKEA. Наибольшей популярностью пользуются товары для кухни, мебель, текстиль и ковры.

При этом продавцы на «Авито» начали снижать цены, несмотря на высокий спрос. Сейчас средняя стоимость на товар не превышает пяти тысяч рублей — это на пять процентов ниже цен сентябрьских цен. Стоимость кухонных гарнитур за год снизилась на 28 процентов.

IKEA объявила об окончательном уходе из России 15 августа, остановив заключительную онлайн-распродажу оставшихся в стране товаров. Представители компании заявили, что торговые точки сети продолжат работать только на выдачу ранее оформленных заказов, возврат и обмен продукции.

Александра Качан
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