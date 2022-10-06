В Нижнем Новгороде захотели построить IT-кампус

Губернатор Нижегородской области Никитин подписал соглашение о строительстве IT-кампуса

В Нижнем Новгороде в 2023 году начнут строить IT-кампус, соответствующее концессионное соглашение с директором ООО «Развитие инновационных проектов» Михаилом Корягиным 5 октября подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства области сообщает KP.RU.

Согласно задумке властей, новый кампус должен стать центром подготовки IT-кадров мирового уровня, который в будущем сможет выпускать порядка 1500 специалистов каждый год. Для того, чтобы это стало возможным, планируется создать семь тысяч учебных мест и 5400 мест для проживания. Журналисты уточняют, что объект будет состоять из двух площадок, которые разместятся у метромоста и на проспекте Гагарина в районе Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ).

Рассказывая о проекте, Никитин указал, что предпроектные работы уже завершены, стартовало проектирование. Губернатор высказал мнение, что новый кампус изменит образовательное пространство региона. По его словам, важно не только дать образование будущим специалистам, но и создать для них такие условия, чтобы они захотели жить и работать в российском регионе. «Будущий ИТ-кампус — это создание самых передовых лабораторий для развития науки и технологий, комфортные и удобные лектории, доступное жилье, современные общественные пространства для отдыха и жизни», — добавил он.

В KP.RU отмечают, что общая стоимость проекта оценивается в 41 миллиард рублей. Часть этой суммы — 19,3 миллиарда рублей — средства федерального гранта. В соответствии с имеющимися планами, первый комплекс кампуса надеются ввести в эксплуатацию в 2024 году, а остальные — до конца 2025 года.

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