Кадыров захотел выйти на мировой рекорд по количеству санкций

Кадыров захотел выйти на мировой рекорд по количеству введенных против него санкций

Глава Чечни Рамзан Кадыров, накануне внесенный в Книгу рекордов России как человек, против которого введено наибольшее количество санкций, захотел выйти на мировой рекорд. О таких планах он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик объяснил, что многие люди в мире хотят стать рекордсменами в какой-либо области, и он не исключение. Однако, добавил Кадыров, он никогда не мог подумать, что в этом ему помогут страны Запада.

«Дальше буду выходить с моими показателями на международный уровень. Даже предварительный подсчет показывает, что такого количества санкций не удостаивался ни один противник Штатов. (...) Кстати, мне повезло вдвойне: вся соль в том, что побить мой рекорд не захочет ни один человек в мире», — написал глава республики.

О внесении Кадырова в Книгу рекордов России стало известно 5 октября. Сертификат руководителю региона вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко на мероприятии ко Дню города Грозный.