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Российские следователи нашли убийцу спустя 30 лет

В Коми следователи раскрыли убийство 30-летней давности, преступник предстанет перед судом

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Коми раскрыли убийство 30-летней давности — 49-летний житель Ухты обвиняется в расправе, совершенной в 1991 году, ее жертвой стал директор производственного объединения «Жилкомхоз». Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказала представитель региональной прокуратуры Наталия Спиридонова.

По ее словам, на протяжении трех десятков лет следователи по крупицам собирали информацию и в итоге установили причастного к преступлению. Он был вызван на допрос, в ходе которого мужчина сознался в убийстве.

В июле 1991 года жительница города Вуктыл заявила о пропаже мужа, работавшего директором «Жилкомхоза». По ее словам, он не вернулся с работы вечером, а ночью кто-то пытался открыть входную дверь ключом, предположительно, принадлежащем супругу. Долгое время мужчину не могли найти.

Задержанный по подозрению в убийстве спустя 30 лет рассказал на допросе, что работал под началом директора «Жилкомхоза». Однажды он застал работников за распитием спиртного, а те, опасаясь увольнения, избили начальника арматурой, а затем задушили металлическим прутом. Подозреваемый показал место, куда было спрятано тело убитого. Здание цеха, где он работал, давно снесли, однако он вспомнил все детали захоронения. Он с сообщником отодвинул станок, разбил бетонный пол, выкопал в нем яму и туда сбросил погибшего, после чего залил цементом. Спустя 30 лет следователи извлекли оттуда мешок с останками. Личность убитого подтвердили результаты биологической экспертизы.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве и вскоре он предстанет перед судом, его сообщник умер в 2016 году.

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Любовь Ширижик
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