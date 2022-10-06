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Российский генерал обвинил Минобороны в отсутствии реакции на критику

Генерал Андрей Картаполов обвинил Минобороны России в отсутствии реакции на критику
Андрей Картаполов

Андрей Картаполов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов обвинил Минобороны России в отсутствии реакции на критику в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК.

«Главный запрос в обществе — о том, что надо решать проблемы, которые есть, а проблемы есть. И это видят люди», — заявил Картаполов. По его словам, ведомство всегда отличалось оперативной реакцией на недостатки и проблемы. «А теперь народ эту реакцию не видит», — констатировал он.

В то же время генерал-полковник отметил, что социальная поддержка Минобороны «никуда не делась». «Наш народ как любил армию, так и любит, как верил в нее — так и верит», — подчеркнул Картаполов.

Ранее Андрей Картаполов заявил, что россияне узнают о ходе военной спецоперации на Украине от военкоров и губернаторов, однако не получают официальных сведений от Минобороны России. «Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей», — призвал он.

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Марина Совина
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