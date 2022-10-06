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В Иране заявили о пострадавшем от санкций против Тегерана и Москвы Западе

Замминистра нефти Ирана Асадзаде: Запад пострадал от санкций против Москвы и Тегерана
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Фото: Unsplash.com

Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде заявил, что Запада сам пострадал от санкций, введенных против Москвы и Тегерана, и столкнулся с энергетическим кризисом. Его слова приводит РИА Новости.

По словам замглавы ведомства, в настоящее время мир нуждается в нефти и газе, к этой теме следует относиться внимательно.

«Санкции против Ирана и России не идут на пользу Западу, который пострадает от этого. Сегодня в Европе наблюдается газовый кризис, есть проблемы — то же касается и нефти», — подчеркнул Асадзаде.

Ранее Европе предрекли невообразимый кризис из-за цен на топливо. По словам японского экономиста Кадзухико Фудзи, ЕС придется потратить 1,5 триллиона долларов на помощь оказавшимся в долгах электроэнергетическим компаниям. Эксперт считает, что все это может перерасти в глобальное экономическое потрясение.

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Марина Совина
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