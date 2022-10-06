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Медведев высказался о работе в новых российских регионах

Медведев заявил, что четыре новых региона РФ откроют представительства федеральных органов

Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

В скором времени в четырех новых регионах России будут открыты представительства федеральных органов власти. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, его высказывание приводит РИА Новости.

По его мнению, принятие новых регионов в состав России прошло в строгом соответствии с международным правом.

«Люди свободно, без всякого давления сделали свой выбор, определили, в какой стране и как они хотят жить», — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза подчеркнул, что все цели по защите граждан и территорий России будут обязательно достигнуты.

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Таким образом число регионов России вырастет с 85 до 89, а границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей станут государственными границами Российской Федерации.

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Анна Щербакова
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