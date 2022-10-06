Группа российских туристов застряла в горах Кабардино-Балкарии из-за селя

Селевой поток заблокировал движение четырех машин с туристами в горах Кабардино-Балкарии

Российские путешественники на четырех машинах застряли в горах Кабардино-Балкарии из-за схода селя. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В среду, 5 октября, в районе урочища Джилы-Суу сошел селевой поток, который заблокировал движение на трассе Кисловодск — Эльбрус. В результате группа туристов на четырех автомобилях оказалась в ловушке. По данным канала, специализированная техника для очистки дороги и эвакуации машин не приезжала на место происшествия целые сутки.

Отмечается, что россияне до сих пор находятся на трассе, при этом очистка дороги уже началась. Туристы провели ночь в близлежащих нежилых строениях, которые им удалось самостоятельно открыть.

В сентябре группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ нашла тело альпиниста в ходе поисково-спасательных работ на горе Эльбрус. Им оказался житель Москвы 1978 года рождения. Его тело без признаков жизни было обнаружено на высоте 5,3 тысячи метров.