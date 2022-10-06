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Посол России рассказал об отношении Бразилии относятся к спецоперации

Посол России в Бразилии Лабецкий заявил, что там понимают реальные причины спецоперации

Фото: Pixabay

Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что в стране отдают себе отчет о реальных причинах, которые привели к специальной военной операции на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы отмечаем как факт, свидетельствующий о понимании бразильцами наших озабоченностей это отрицание санкционного режима, всех попыток вывести нас из системы международных организаций», — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что Россия высоко ценит это понимание.

Ранее Лабецкий заявил, что США оказывают давление на Бразилию, призывая ее поддержать санкции против Москвы. Еще в июле президент страны Жаир Болсонару заявили о провале рестрикций против России.

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Марина Совина
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