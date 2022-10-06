Раскрыта приводящая к облысению ошибка после мытья головы

Американка Эми Диала посоветовала не заматывать волосы в полотенце после мытья головы

Блогерша Эми Диала (Amy Diala) из Чикаго, США, раскрыла ошибку после мытья головы, которая может привести к облысению. Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом amydiala, чей блог насчитывает более 207 тысяч подписчиков, рассказала, что после мытья головы волосы ослабевают. Так, она призвала зрителей не заматывать их в полотенце. По ее словам, во время сушки волос изделие впитывает от них влагу и становится тяжелее. Под своим весом оно может растянуть мокрые корни, сделав их еще слабее. «Это приведет к их выпадению», — заявила американка и посоветовала вместо полотенца использовать старую ненужную футболку.

Вдобавок Диала порекомендовала наносить на влажные концы волос масло и использовать термозащиту перед каждой сушкой.

Зрители оценили лайфхак юзерши в комментариях под роликом. «Люблю все эти советы по прическам», — написал один из подписчиков.

В июне блогерша Наоми (фамилия не указывается) раскрыла способ ходить с чистыми волосами без частого мытья головы. Девушка призналась, что секрет красоты ее прядей заключается в том, что она отказалась от данного процесса и стала приводить ее в порядок один раз в неделю.