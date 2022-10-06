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Мишустин назвал ожидаемые сроки уверенного роста российской экономики

Премьер-министр Мишустин заявил об ожидании уверенного роста экономики России через год

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ожидаемые сроки уверенного роста российской экономики. По его словам, это может произойти чуть больше, чем через год, передает РИА Новости.

Мишустин считает, что в 2024-2025 годах ВВП страны продолжит расти. Это, уточнил он, произойдет в первую очередь за счет увеличения внутреннего спроса — потребительского и инвестиционного.

Премьер также рассказал, что экономику поддержит реализация стратегических приоритетов. «Это в том числе развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков, а также это укрепление технологического суверенитета, поддержка частных инвестиций и финансового рынка», — отметил он.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост экономики 19 регионов России по итогам 2022 года. Предполагается, что лидерами по увеличению валового регионального продукта (ВРП) станут пять субъектов, среди которых Чукотский автономный округ (+9,5 процента), республики Якутия и Дагестан (+6,8 и +3,3 процента), Забайкальский край (+3,2 процента) и Иркутская область (+2,3 процента). Их доля достигает 4,2 процента совокупного ВРП от всех регионов страны.

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Варвара Кошечкина
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