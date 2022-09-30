Российским регионам предсказали рост экономики

РБК: Минэкономразвития спрогнозировало рост экономики 19 регионов РФ по итогам 2022 года

В условиях санкционного давления на Россию по итогам 2022 года рост валового регионального продукта (ВРП) произойдет в ряде регионов страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на 2023–2025 годы, разработанный Минэкономразвития.

Ведомство спрогнозировало рост экономики 19 российским регионам по итогам 2022 года. Предполагается, что лидерами по увеличению ВРП станут пять субъектов, среди которых Чукотский автономный округ (+9,5 процента), республики Якутия и Дагестан (+6,8 и +3,3 процента), Забайкальский край (+3,2 процента) и Иркутская область (+2,3 процента).

Отмечается, что в документе указаны изменения ВРП в сопоставимых ценах — в реальном выражении. Пока Росстат представил информацию по этому показателю только за 2020 год.