Задушившая сожителя подушкой россиянка пойдет под суд

В Салехарде пьяная 32-летняя женщина задушила сожителя подушкой во время ссоры

В Салехарде суд рассмотрит дело 32-летней местной жительницы об убийстве сожителя. Об этом в четверг, 6 октября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, 29 июля пьяная фигурантка поссорилась со своим кавалером. Она взяла подушку и задушила его. Кроме того, за месяц до убийства гражданского мужа женщина ударила его ножом в живот.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Известно, что ранее обвиняемая была судима за особо опасное преступление против личности.