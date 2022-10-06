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Белоруссия предупредила Польшу о «жестоком» ответе на провокации

Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо заявил о постоянных провокациях Польши на границе

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил о постоянных провокациях Польши на границе и предупредил о возможности немедленного ответа на них. Его слова в четверг, 6 октября, приводит Telegram-канал «Минская правда».

По словам чиновника, обстановка на границе сложная, польские пограничники регулярно стреляют в воздух и кричат. «Будет хоть одна пуля в наших пограничников, ответ будет немедленный и жестокий», — заявил он.

Белорусская сторона, исходя из оценки происходящего, производит активную автоматизацию и усиление мониторинга и охраны границы. «Ситуация напряженная, но у нас имеются все силы и средства, чтобы ее контролировать, совместно с Вооруженными силами, КГБ и МВД», — заключил Лаппо.

Варвара Кошечкина
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